Nachtvorst op komst

Er hangt zaterdag eerst veel bewolking met hier en daar een bui. In de Ardennen voornamelijk van sneeuw, maar ook in Vlaanderen eerst mogelijk met een winters karakter. Later op de dag wordt het droog en wisselend bewolkt. De maxima liggen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 6 graden in het westen. De wind waait matig uit zuidelijke richtingen en wordt zwak tot matig uit oost tot zuidoost, zegt het KMI.

Vanochtend is het koud met ­temperaturen rond het vriespunt. Het is bovendien nevelig en lokaal mistig. Na het ochtendgrijs wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De zon kan doorbreken, maar het is koud bij maxima rond 6 graden. De wind waait meestal matig uit het zuiden.

Vanavond worden de opklaringen steeds breder. Het blijft overal droog. Bij minima rond het vriespunt wordt het een koude nacht. De wind luwt tot zwak.

Zondag wordt het vrij koud met meer opklaringen in het westen. In de loop van de dag neemt de bewolking toe vanuit het oosten, maar het blijft nog droog tot de avond. De maxima liggen tussen 2 en 5 graden met een wind die meestal zwak uit het noordoosten waait. Tijdens de volgende nacht trekt er een neerslagzone traag vanuit het oosten van het land binnen. Er valt dan sneeuw in de Ardennen en af en toe regen in Vlaanderen, maar tijdelijk kan er ook wat sneeuw vallen.

Maandag is het zwaarbewolkt met neerslag, vooral in de noordoostelijke helft van het land. In de Ardennen valt waarschijnlijk de hele dag sneeuw. In Vlaanderen kan de neerslag een winters karakter aannemen in de voormiddag alvorens in de namiddag over te gaan in regen. De maxima schommelen tussen 0 of ­1 graad in de Ardennen en 5 graden in het westen. De wind waait zwak tot matig uit zuidwest tot west.