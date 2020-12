Trage daling loodgehalte bij omwonende kinderen Umicore

Het gemiddelde loodgehalte in het bloed van kinderen die rond de Umicore-site in Hoboken wonen, is gedaald ten opzichte van de alarmerende cijfers van dit voorjaar, maar de historisch lage waarde van het voorjaar 2019 werd nog niet opnieuw bereikt. Dat stelt het halfjaarlijks rapport van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH), dat een meetcampagne hield bij 243 kinderen van 1 tot 12 jaar.

De resultaten bevestigen grotendeels de informatie die Antwerps PVDA-gemeenteraadslid en huisdokter Mie Branders vorige week vrijgaf. Opvallend is dat de opkomst voor de meetcampagne een pak groter was dan de voorbije jaren, mogelijk deels omwille van ongerustheid na de ongunstige resultaten van het voorjaar.

Het gemiddelde loodgehalte in het bloed van kinderen in de wijk bedraagt nu 4,12 microgram per deciliter. Dit voorjaar was dat nog 6,01 microgram per deciliter. De hoogste loodgehaltes worden gevonden bij de peuters en bij de kinderen die het dichtst bij de fabriek wonen.

Het PIH stelt in zijn conclusies dat ‘continue opvolging van kinderen in de wijk Moretusburg-Hertogvelden belangrijk blijft om hun gezondheid te beschermen’, onder meer omdat het gemiddeld loodgehalte bij kinderen in de wijk nog steeds significant hoger is dan bij kinderen uit de controlegroep van buiten de wijk.

De gemiddelden verhullen ook enigszins dat één kind op de vier een loodgehalte heeft boven de referentiewaarde van 5 microgram per deciliter. In de zone het dichtst bij de fabriek is dat zelfs één kind op twee. Bovendien zijn er verschillende kinderen met een loodwaarde boven de 10 microgram per deciliter, klinkt het.

‘Nog steeds totaal onaanvaardbaar’

Groen noemt het gebeuren ‘nog steeds totaal onaanvaardbaar’. Het partij laat eveneens weten dat ‘de resultaten beter zijn dan in het voorjaar, maar beter wil nog niet zeggen dat ze goed zijn’

Groen vraagt naar aanleiding van het PIH-rapport dat de stad Antwerpen een gezondheidscommissaris aanstelt die overleg pleegt met het bedrijf en de buurtbewoners ‘om tot een gedragen en duidelijke langetermijnoplossing te komen die het recht op gezond wonen garandeert’.

‘Tot vandaag hebben de bewoners nog altijd geen verklaring gekregen voor de loodvergiftiging’, zegt Groen-gemeenteraadslid Ilse van Dienderen. Het partij vraagt in eerste instantie om duidelijkheid in plaats van de keuze van Umicore en het stadsbestuur om volop in te zetten op vrijwillige verhuis door het laten opkopen van huizen door Umicore.