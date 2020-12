Wout Van Aert krijgt ook Vlaams Reus

Na de Nationale Trofee voor Sportverdienste en de Flandrien heeft Wout van Aert met de Vlaamse Reus zijn derde eindejaarstrofee op zak.

‘Dit doet mij een beetje denken aan het beeld van het WK voetbal.’ Wout Van Aert pronkt fier met zijn ‘Vlaamse Reus’, een altijd gegeerd beeldhouwwerk van de kunstenaar Willem Vermandere. ‘Dit is toch een speciale prijs, omdat het geen loutere wielerprijs is maar over alle sporten heen gaat. En ik neem aan dat je de sportjournalisten toch als kenners kunt bestempelen.’

Van Aert volgt de basketbalster Emma Meesseman op. De Vlaamse Reus wordt gestemd door de Vlaamse sportjournalisten. Andere genomineerden dit jaar waren collega’s uit het peloton Remco Evenepoel en Lotte Kopecky, marathonloper Bashir Abdi, Rode Duivels Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku, tenniscoach Wim Fissette, tennisster Elise Mertens en de ceo van Flanders Classics Tomas Van Den Spiegel.

Trofee nummer 3

Na de Nationale Trofee voor Sportverdienste en de Flandrien van Het Nieuwsblad is dit derde prestigieuze eindejaarstrofee voor Van Aert na zijn wonderwielerjaar dat hij momenteel in het veldrijden voortzet. ‘Van prijs naar prijs, het lijkt allemaal normaal. Hoe bijzonder dat is, zal ik wel beseffen als er jaren komen waarin ik zonder prijs naar huis zal gaan. Dus ik probeer er toch ten volle van te genieten.’

Eén keer raden wie er topfavoriet is voor de Sportman van het Jaar, later dit jaar. Van Aert: ‘Vooral voor die Sportman van het Jaar, toch de grootste onderscheiding, weet ik niet hoeveel kans ik maak. Er is veel talent in België. Die winnen zou echt magnifiek zijn, ik laat het op mij afkomen. Het zal misschien nog een druk eindejaar worden, met hier en daar een uitreiking.’