Kimmer Coppejans sneuvelt in kwartfinales Challengertoernooi in Maia

Kimmer Coppejans (ATP 179) is er vrijdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de laatste vier op het Challengertoernooi in het Portugese Maia. De 26-jarige Oostendenaar moest in de kwartfinales na één uur en 39 minuten tennis in drie sets (6-2, 3-6 en 6-1) de duimen leggen voor thuisspeler Pedro Sousa (ATP 113), het tweede reekshoofd.

Donderdag eindigde het toernooi in Maia voor Coppejans ook in het dubbelspel in de kwartfinales. Aan de zijde van de Spanjaard Sergio Martos Gornes verloor hij van de Duitse tandem Daniel Masur/Julian Lenz.

Coppejans was de enige Belg op de hoofdtabel in Portugal.