Eerste ‘kid of the year’-prijs gaat naar 15-jarige wetenschapster

Het ‘Time Magazine’ roept elk jaar een ‘person of the year’ uit, in 2020 zet het magazine ook de schijnwerpers op een ‘kid of the year’. De Amerikaanse Gitanjali Rao is nog maar 15, maar ze mag de titel op haar, nu al indrukwekkende, palmares schrijven.

Er werden 5.000 kinderen tussen de acht en zestien jaar genomineerd voor de titel ‘Kind van het jaar’ van Time. Rao dankt de overwinning aan haar lange lijst van technologische uitvindingen. Ze vond onder meer een toestel uit dat lood kan ontdekken in drinkwater, maar ook een Chrome-extensie op basis van artificiële intelligentie die cyberpesten opspoort. Momenteel werkt ze aan een project om bio-verontreiniging op een eenvoudige manier op te sporen, maar ze wil ook jongeren van over de hele wereld inspireren.

‘Ik zie er niet uit als een typische wetenschapper. Op tv zie je alleen maar oudere, meestal blanke mannen als wetenschapper’, vindt ze. ‘Mijn doel is nu niet alleen meer dingen ontwikkelen om wereldproblemen op te lossen, maar ook om anderen te inspireren hetzelfde te doen.’

De Amerikaanse actrice en VN-ambassadrice Angelina Jolie interviewde het meisje voor Time. Tijdens dat interview vertelde Rao over haar passies. ‘Er was geen “aha-moment” waarop ik mijn passie vond, ik wil gewoon mensen blij maken’, vertelt ze. ‘En ik begon na te denken hoe ik wetenschap en technologie kan gebruiken om mensen blij te maken.’

Time zet ook nog andere genomineerden in de kijker. Zo is er bijvoorbeeld de 14-jarige Tyler Gordon, die doof werd geboren, op vijfjarige leeftijd werd geopereerd, maar zich nog steeds slecht verbaal kan uitdrukken. Hij probeert nu via kunst zijn verhaal te vertellen.

De linkerarm van Jordan Reeves, 14, stopte met groeien. Haar handicap inspireerde haar om 3D-geprinte prothesen te ontwikkelen waar bio-afbreekbare glitters uit spuiten en consulteerde Mattel om speelgoed te maken dat rekening houdt met handicaps.

Bellen Woodward is slechts 10 jaar oud, maar strijdt al voor meer inclusie. Ze heeft zelf een set van potloden ontwikkeld in tal van tinten, die symbool staan voor de grote variatie in huidskleuren die ze rond zich ziet.

Ian McKenna (16) ten slotte begon met een kleine moestuin, maar toen hij vernam dat veel van de kinderen op zijn school niet voldoende te eten hadden, breidde zijn project uit naar een grote moestuin op het terrein van de school zelf. Tijdens corona maakte hij maaltijden die hij aan kwetsbare gezinnen levert.

Van ‘Man van het jaar’, naar ‘Kind van het jaar’

In 1927 begon Time Magazine met het eren van de ‘Man van het jaar’. Dat werd later aangepast naar ‘Persoon van het Jaar’. Dit jaar wordt voor het eerst ook een ‘Kind van het jaar’ gekozen wordt.

Vorig jaar kreeg de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg nog de titel ‘Persoon van het jaar’. Ze was daarmee de jongste persoon ooit die de titel kreeg. Ze was toen 16. Dit jaar werd de titel nog niet toegekend.