Ga jij straks aan de slag als ICT’er bij Infrabel? De beheerder van het Belgische spoornet werft heel wat nieuwe profielen aan om mee te werken aan innovatieve projecten. Wie weet kom jij straks terecht in het team van transmissie- en netwerkspecialist Anne-Marie Ntibazonkiza. Zij legde zelf een parcours af om ‘u’ tegen te zeggen en kan een job bij Infrabel alleen maar warm aanbevelen. “Hier zijn zoveel mogelijkheden, zowel voor technische profielen als voor ICT’ers die zich op een specifiek domein willen toeleggen.”

Anne-Marie Ntibazonkiza (44) nam in december de leiding over een twintigtal teamleden die werken aan de data-uitwisseling over het hele spoorwegnetwerk. Anne-Marie werkt intussen tien jaar bij Infrabel en legde een opvallend traject af bij de spoorwegnetbeheerder. “Ik kwam via mijn echtgenoot in contact met Infrabel”, lacht ze. “Bij mijn vorige werkgever kon ik al behoorlijk wat ervaring opdoen, maar bij Infrabel kreeg ik pas echt de kans om mij verder te ontwikkelen. Zo heb ik intussen vier functies doorlopen, het bewijs dat je binnen onze organisatie telkens verder kan groeien. Dat kan trouwens ook als je geen eerdere ervaring hebt, want Infrabel biedt via zijn eigen Academy ook opleidingen aan. Daar verdiepen ICT-profielen zich verder in hun specifieke werkdomein.”

Modernisering en digitalisering

Het hoeft geen betoog dat sterke ICT’ers erg gegeerd zijn op de arbeidsmarkt. Maar net door de vele mogelijkheden bij Infrabel zou elke ICT’er – zowel pas afgestudeerd als ervaren – de spoorwegnetbeheerder hoog op zijn lijstje moeten zetten. “Hier krijg je een sterke begeleiding. Je komt in een toegewijd team terecht en krijgt ook nog eens heel wat toekomstmogelijkheden voorgeschoteld”, zegt Anne-Marie. “We zijn constant bezig met het innoveren van onze processen. Dus als je aan de basis wil liggen van nieuwe systemen en opportuniteiten: hier ligt de toekomst. Infrabel is vandaag veel meer dan ‘werken aan de sporen’. “We blijven moderniseren en zijn ondertussen al even het digitaal tijdperk ingestapt. We focussen ons op intelligente ontwikkelingen en daarvoor hebben we jonge, autonome profielen nodig.”

Trotse medewerkers

Tijdens de coronacrisis kwamen de voordelen van de digitalisering alvast sterk naar voren. “De belangrijke lopende projecten kwamen niet in het gedrang”, vertelt Anne-Marie, “net door onze sterke centrale aansturing. Daarin schuilt onder meer de kracht van onze diensten. We hebben mensen op het terrein voor de detectie- en signalisatiesystemen, maar we sturen die aan vanuit de centrale dienst.” Tijdens de crisis toonden de medewerkers van Infrabel bovendien een grote weerbaarheid. “We dragen de verantwoordelijkheid over het hele net”, zegt Anne-Marie. “Iedereen die hier werkt, ook ik, is gepassioneerd door die job. Er is een sterke band onder de collega’s. Wie bij Infrabel werkt, draagt dat met trots uit.”