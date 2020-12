Honderden Rohingya naar Bengaals eiland Bhasan Char gebracht

Meer dan 1.640 Rohingya zijn vrijdag door de Bengaalse autoriteiten naar het eiland Bhasan Char overgebracht in een eerste fase van een omstreden project voor de herlokalisatie van 100.000 vluchtelingen. De boten meerden rond 14 uur plaatselijke tijd aan, zei Shamsud Douza, een hoge functionaris die de Rohingyas begeleidde.

Op het 52 vierkante meter grote eiland in de Golf van Bengalen is een politiepost met bijna 300 agenten opgezet, zei politiefunctionaris Golam Faruq. Bangladesh investeerde zowat 400 miljoen dollar in de bouw van onderkomens voor de vluchtelingen en van een drie meter hoge dijk.

Dhaka wil op het eiland, dat vaak door cyclonen en overstromingen geteisterd wordt, minstens 100.000 Rohingya onderbrengen, in een eerste fase ongeveer 2.500 vluchtelingen.

Het bureau van de Verenigde Naties in Bangladesh zei dat het niet betrokken was bij de herlokalisering en benadrukte dat de vluchtelingen vrij moeten kunnen beslissen over hun hervestiging. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International signaleerden donderdag dat sommige vluchtelingen gedwongen werden naar het eiland te vertrekken. De Bengaalse minister van Buitenlandse Zaken, Abul Kalam Abdul Momen, ontkende dat.

Ongeveer 750.000 Rohingya, een moslimminderheid in Myanmar, sloegen in 2017 voor een etnische zuivering door het leger en boeddhistische milities in het westen van Myanmar op de vlucht naar Bangladesh. Daar leefden toen al zowat 200.000 Rohingya die eerder voor geweld waren gevlucht.