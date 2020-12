Vanaf 1 februari GAS-boetes mogelijk voor lichte verkeersovertredingen

Steden en gemeenten zullen vanaf 1 februari 2021 GAS-boetes mogen uitschrijven voor lichte snelheidsovertredingen op plaatsen waar maar 30 of 50 kilometer per uur gereden mag worden. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist.

Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters krijgen de Vlaamse steden en gemeenten op die manier een extra hefboom om de verkeersveiligheid te bevorderen.

Uit cijfers blijkt dat er in de eerste helft van 2020 in Vlaanderen meer dan 1,3 miljoen processen-verbaal zijn opgesteld voor overdreven snelheid. In een kwart van de gevallen gaat het om snelheidsovertredingen in een zone 50 en in bijna 5 procent van de gevallen om overtredingen in een zone 30.

Maar de handhaving van kleine verkeersovertredingen in die zones 30 en 50 is al langer een probleem. De politie kan niet overal gelijktijdig aanwezig zijn. De Vlaamse regering wil daarom de lokale besturen de mogelijkheid geven om zelf kleine overtredingen te beboeten via Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS-boetes).

Er gelden voor de lokale besturen wel een aantal voorwaarden om te werken met GAS-boetes voor snelheidsovertredingen. Zo mag het enkel gaan om zones 30 en 50 en moet het gaan om snelheidsovertredingen van maximaal 20 km/u. Daarnaast moet de overtreding bijvoorbeeld ook vastgesteld worden door een automatisch toestel dat gefinancierd is door de lokale overheid.

Steden en gemeenten die vanaf februari 2021 gebruik willen maken van het systeem, moeten wel hun GAS-boetereglement aanpassen. Op de website www.vlaanderen.be komt er volgens minister Peeters een checklist waarmee steden en gemeenten kunnen nagaan of het systeem voor hen de moeite kan zijn.

Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers juicht de maatregel alvast toe. ‘Een verkeersbeleid staat en valt met een handhavingsbeleid. Door de lokale besturen de mogelijkheid te geven om boetes uit te schrijven voor lichte snelheidsovertredingen in zones tot 50 kilometer per uur, zal er veel meer gehandhaafd worden dan nu het geval is.’