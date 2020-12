Vlaanderen snijdt een derde minder open ruimte aan

Het instrumentendecreet dat de bouwshift/betonstop regelt, is bijna klaar. ‘We hopen wel dat de politici uitgaan van de juiste cijfers’, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw. ‘Want het ruimtebeslag is tussen 2018 en 2019 al met 36 procent gedaald tot 4,58 hectare per dag, zo blijkt uit pas gepubliceerde statistieken.’