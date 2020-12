Pfizer kan dit jaar niet 100 maar 50 miljoen coronavaccins produceren

Pfizer/BioNtech zal niet 100 maar 50 miljoen doses kunnen leveren in 2020. Problemen met grondstoffen voor het covid-19-vaccin leiden tot lagere productie in 2020 dan verwacht.

Pfizer zal dit jaar niet 100 miljoen maar 50 miljoen doses van zijn vaccin kunnen produceren. Dat is goed voor de vaccinatie van 25 miljoen mensen, omdat het Pfizer/BioNtech-vaccin twee doses vereist. De vaccins worden onder meer in Puurs gemaakt.

‘Het opschalen van de aanvoer van grondstoffen duurt langer dan verwacht’, heeft een woordvoerster van Pfizer aan Reuters gezegd. Nochtans spreekt het bedrijf in The Wall Street Journal, dat het nieuws als eerste bracht, nu tegen dat het om nieuwe informatie gaat. Op 9 november al zouden de nieuwe vooruitzichten bekendgemaakt zijn.

Voor de levering van het vaccin aan ons land zouden er geen gevolgen zijn. Verwacht wordt dat ons land nog in januari zou kunnen beginnen met inenten van 300.000 mensen, met 600.000 doses. De levering van Pfizer/BioNtech, waarop ons land intekende, wordt als eerste verwacht.

Pfizer heeft in november als eerste een goedkeuring gevraagd voor het vaccin in de VS. Ook voor de Europese Unie is op 1 december een goedkeuringprocedure gestart. Het Europees Geneesmiddelenagentschap hakt de knoop uiterlijk op 29 december door voor het Pfizer/BioNtech-vaccin.

Correctie. In een eerdere versie van dit artikel werd ten onrechte gesuggereerd dat de vertraagde productie bij Pfizer recent nieuws is.