Italiaanse fraude van Luis Suarez eist eerste slachtoffers: maandenlange schorsingen uitgesproken

Giuliana Grego, het hoofd van de Universiteit voor buitenlanders in Perugia, is voor acht maanden geschorst na de fraude bij het Italiaanse taalexamen van Luis Suarez. De Uruguayaanse aanvaller was in september op weg naar Juventus, maar moest daarvoor eerst een Italiaans paspoort verkrijgen. De transfer ging uiteindelijk niet door en Suarez verkaste eind september van Barcelona naar Atlético Madrid.