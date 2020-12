Tips om de kerstboom zo lang mogelijk mooi te houden

Om het extra gezellig te maken in huis, stalden veel mensen al extra vroeg een kerstboom uit. Maar hoe hou je die zo lang mogelijk gezond en mooi?

Er zijn verschillende soorten kerstbomen waaruit men kan kiezen. De populairste soort is de Nordmann-spar. De naalden vallen minder snel uit dan die van een gewone zilverspar. De witte spar maakt deel uit van de dennenfamilie. In minivorm kan die boom dienen als kerstdecoratie.

Warmte

Laat de boom voor je die in de woonkamer zet acclimatiseren aan de warmte, plaats hem eerst een paar dagen in een frisse ruimte, zoals de garage of hal. Zo kan je naaldval en uitdroging voorkomen.

Eens binnen kan een kerstboom niet goed tegen de hitte, dus zet die zeker niet naast de verwarming of bij de open haard. Vloerverwarming is nefast, plaats de boom op een stuk hard isolatiemateriaal om contact met de vloer te vermijden.

Licht

Plaats de boom op een lichte plaats maar vermijd direct zonlicht. Vermijd ook tochtige plekken, dan drogen de bomen sneller uit. Ledlampjes zijn een goede keuze, omdat die niet opwarmen en de boom dan minder snel uitdroogt.

Water

Een kerstboom met kluit moet in een pot geplant worden en overvloedig water krijgen. De grond moet steeds een beetje vochtig zijn. Een boom die binnen staat, drinkt gemakkelijk een halve tot één liter per dag.

Een kerstboom zonder kluit moet in een speciale staander met waterreservoir. Je kan de stam best één centimeter afzagen. De bomen worden weken op voorhand gekapt, het uiteinde van de stam is al opgedroogd.

Brand

Het is heel belangrijk om de kerstboom water te geven. Een onveilige kerstboom of verkeerd aangebrachte kerstversiering kan in minder dan één minuut heel was ravage aanrichten, waarschuwt stichting brandwonden. De beste koop volgens hen is een kerstboom uit volle aarde met veel rond. Geef de boom overvloedig water, zodat die vochtig blijft. ‘Plaats vooral geen kerstboom in de nabijheid van deuren die naar buiten leiden, want dan kan hij de vluchtweg versperren in geval van brand’, luidt het advies.

Het is ook belangrijk om voor veilige decoratie te kiezen. Kapotte verlichting of kaarsen in de nabijheid van een kerstboom zijn potentieel heel gevaarlijk. ‘Test de lampjes uit voor ze in de boom hangen, en laat ze nooit ’s nachts branden, of wanneer je weggaat.’

Tweede leven

Het einde van de kerstperiode hoeft niet per se het einde van de kerstboom zelf te betekenen. Een kerstboom met kluit heeft klein wortels en kan terug geplant worden in volle grond. Als er te weinig bijwortels zijn, zal de boom echter niet overleven.

Wil je je kerstboom in de tuin planten? Hou rekening met volgende factoren:

- Laat de boom eerst acclimatiseren in de garage om grote temperatuurverschillen te vermijden.

- Plant de boom niet als het buiten vriest.

- Als je de boom nog eens als kerstboom wil gebruiken, plant je die het best met pot en al. Anders kun je hem niet meer uitgraven.

- Gebruik hem pas over twee jaar weer als kerstboom, dan is de kans op overleven het grootst.

- Als je de boom niet meer als kerstboom wil gebruiken, maak dan een kuil die twee keer zo breed en zo diep is als de kluit. Vul de kuil deels met bodemverbeteraar.

- Geef de boom na het uitplanten meteen genoeg water. Geef ook genoeg water tijdens droge periodes. In het voorjaar kun je het best twee of drie keer wat meststof geven. Als de boom groene scheutjes krijgt, kan hij ook extra water gebruiken.

Adoptie of compost

Wie geen tuin of zin heeft om de boom een tweede leven te geven, kan hem afstaan ter adoptie aan Maurice Delhez uit Deurne. Hij herplant de bomen in Lille. Wie een boom afstond, krijgt van Maurice achteraf een foto van zijn kerstboom in de volle grond, tussen soortgenoten. ‘Dan kunnen ze zien dat hun boom goed terechtgekomen is.’

OVAM roept op om duurzame alternatieven te overwegen, in plaats van de traditionele kerstboomverbranding. Een kerstboom kan nog worden verwerkt tot compost, houthaksel of een tweede leven krijgen in een kerstbomenbos. Veel afvalintercommunales halen gratis bomen op om hem te verwerken.

In 2017 waarschuwde de Amerikaanse brandweer de bevolking nog met deze beelden: