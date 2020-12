Bouchikhi, Lauwaert en Verbruggen doen gooi naar olympische kwalificatie tijdens de marathon van Valencia

Soufiane Bouchikhi, Nina Lauwaert en Hanne Verbruggen doen zondag tijdens de marathon van Valencia een gooi naar olympische kwalificatie. Het gaat om de eerste grote atletiekafspraak sinds op 1 december de kwalificatie voor de Spelen in Tokio opnieuw geopend werd.

Lauwaert heeft zonder twijfel de beste Belgische papieren in handen in Valencia. De 32-jarige Oost-Vlaamse voldoet namelijk al aan de internationale eisen voor Tokio met haar tiende plaats in de marathon van Berlijn, een World Major, in 2019. Lauwaert moet nu alleen nog aan de Belgische eis voldoen. Die staat op 2u30:15, een fractie sneller dan haar persoonlijk record van 2u30:24 uit 2018.

Verbruggen wacht een veel moeilijkere taak. De 27-jarige Oost-Vlaamse moet in eerste instantie haar persoonlijk record van 2u35:00 uit 2019 gevoelig bijstellen om aan de Belgische eis te voldoen. Om aan de internationale eisen te voldoen heeft ze twee opties: de rechtstreekse limiet van 2u29:30 lopen, of oprukken naar de top 80 van de wereldranking. Om in die laatste opdracht te slagen zal ze in Valencia behoorlijk voorin moeten eindigen.

Bij de mannen mikt Soufiane Bouchikhi resoluut op de rechtstreekse limiet van 2u11:30, waarmee hij meteen ook zou voldoen aan de Belgische eis van 2u12:10. Op basis van zijn tijden op de 10.000 meter moet de 30-jarige Antwerpenaar daar zeker toe in staat zijn, maar hij mist ervaring op de marathon. Hij liep er eentje in Rotterdam in 2015, maar haalde toen de finish niet.