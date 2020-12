Franse eersteklasser OGC Nice ontslaat coach Patrick Vieira

OGC Nice heeft vrijdag, een dag na de uitschakeling in de Europa League, coach Patrick Vieira aan de deur gezet. De 44-jarige Vieira was sinds de zomer van 2018 coach in Zuid-Frankrijk en leidde het team naar achtereenvolgens een zevende en een zesde plaats in de Ligue 1. Assistent Adrian Ursea neemt de taken van Vieira voorlopig over. De Roemeen leidt Nice zondag voor de verplaatsing in de competitie naar Reims.

Nice was voor Vieira zijn tweede club als hoofdcoach, zijn eerste in Europa. Hij begon zijn trainerscarrière in de MLS bij New York City (2016-2018). Als speler was de Franse middenvelder jarenlang wereldtop bij achtereenvolgens Cannes (1994-1995), AC Milan (1995-1996), Arsenal (1996-2005), Juventus (2005-2006), Inter Milaan (2006-2010) en Manchester City (2010-2011).

Met Arsenal won hij drie Premier League-titels en met Inter vier Italiaanse kampioenschappen. Met Frankrijk werd hij wereldkampioen (1998) in eigen land en Europees kampioen in België en Nederland (2000).