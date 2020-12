Waarom laat u zich wel/niet vaccineren?

Onderzoekers van de UGent lanceren een motivatiebarometer over het coronavaccin. Motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent) roept iedereen op om deel te nemen aan de bevraging.

Vragen over de werking van het vaccin borrelen op bij de bevolking, zeker nu de eerste golf van vaccinaties in zicht komt. De ontwikkeling van de verschillende coronavaccins ging snel, en wekt daarom wantrouwen op. Uit internationaal onderzoek in 19 landen, gepubliceerd in Nature, blijkt dat zo’n 72 procent zich zou laten inenten tegen het coronavirus.

Het onderzoek onder leiding van Vansteenkiste moet zowel zicht krijgen op hoeveel Vlamingen en Walen zich (hardnekkig) verzetten tegen een vaccinatie, als op de redenen om een vaccin te weigeren. ‘We peilen ook naar de motivatie om de algemene coronamaatregelen te volgen’, legt Vansteenkiste uit. ‘De motivatie voor de maatregelen hangt immers samen met de motivatie om zich te laten vaccineren. We willen dus zicht krijgen op de obstakels voor die motivatie, zowel voor de coronamaatregelen als voor een vaccin.’

De bedoeling is dat de resultaten van het onderzoek ook vertaald wordt in beleid. Het onderzoek komt, van zodra het klaar, is terecht op het bureau van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) en bij de taskforce vaccinaties.

OPROEP. Waarom bent u (niet) gemotiveerd om u te laten vaccineren? Laat het weten aan de onderzoekers van de UGent via de motivatiebarometer.