Louis Croenen zwemt achter jaar oud Belgisch record uit de geschiedenisboeken

Louis Croenen heeft vrijdagmorgen het Belgisch record op de 100 meter vlinderslag verbroken op de Rotterdam Qualification Meet. Croenen tikte aan na 52.10 en bleef daarmee twaalf honderdsten boven de besttijd van François Heersbrandt (52.22), gezwommen op tijdens Olympische Spelen van 2012 in Londen.

De 26-jarige Kempenaar was al zeker van zijn ticket voor het EK van volgend jaar in Boedapest (10-23 mei 2021). De minimumtijd was 52.94. Die zwom hij al op 13 augustus van dit jaar in het Nederlandse Hengelo. Toen bracht hij zijn persoonlijk record scherper tot 52.59.

Croenen zwom de tweede tijd in zijn reeks na de Zwitser Noé Ponti (51.24). Hij zwemt deze namiddag de finale.

De zwemmers kunnen zich in Rotterdam na een door het coronavirus helemaal mislukt zwemseizoen ook nog kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio (23 juli-8 augustus 2021). Louis Croenen (200m vlinderslag) en Fanny Lecluyse (200m schoolslag) zijn voorlopig de enige twee Belgische zwemmers die gekwalificeerd zijn voor de Spelen.