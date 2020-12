Je zou verwachten dat de meeste mensen online vergaderen stilaan onder de knie hebben. Helaas was dat niet het geval tijdens de persconferentie over de vaccinatiestrategie van donderdagmiddag. Die werd erg vaak verstoord door technische problemen, achtergrondlawaai, roddelende collega’s en de klassieker: mensen die even vergeten dat hun micro aanstaat.