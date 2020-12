De coronacijfers gaan nog altijd de goede kant op. ‘Het aantal nieuwe besmettingen, de ziekenhuisopnames en de overlijdens blijft verder dalen’, zei viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van het crisiscentrum. Maar de daling van de cijfers vertraagt.

‘Vooral in Vlaanderen zien we een vertraging van de daling in het aantal nieuwe besmettingen’, zei Van Gucht. ‘Maar er is nog geen sprake van een stabilisatie.’ Door deze vertraging verwacht Van Gucht pas eind december onder de drempelwaarde van 800 besmettingen per week te duiken.

De vertraging kan een gevolg zijn van de ruimere teststrategie. Sinds 23 november mogen mensen zonder symptomen zich opnieuw laten testen. ‘We zien een vertraging bij alle leeftijdsgroepen en in alle provincies.’

Kinderen

Er is ook een toename van besmettingen bij kinderen onder de tien jaar, waarschijnlijk door de heropening van de scholen. Het aantal nieuwe gevallen bij kinderen ligt 20 procent hoger dan de week ervoor. ‘Maar het gaat om kleine aantallen’, verzekert Van Gucht. ‘De kinderen maken slechts drie procent uit van alle nieuwe besmettingen.’

De twintigers en 80-plussers zijn de grootste groepen, zij vertegenwoordigen elk 15 procent van alle besmettingen. De meeste nieuwe besmettingen komen voor in Antwerpen, gevolgd door Oost-Vlaanderen en Henegouwen.

Ziekenhuisopnames

Ook de ziekenhuisopnames zitten in dalende lijn, enkel in Namen is er een lichte toename. De afgelopen week werden 188 nieuwe patiënten opgenomen, dat is een daling van 27 procent tegenover de week ervoor. ‘Dat is een halvering om de 15 dagen’, zei Van Gucht. In Vlaanderen dalen die cijfers iets minder snel dan het nationale gemiddelde, met een daling van 20 procent op weekbasis. In Brussel gaat het om een daling van 34 procent, in Wallonië een daling van 34 procent.

Er liggen 3.427 patiënten in het ziekenhuis, waarvan 788 op intensieve zorg. De cijfers halveren om de 18 tot 20 dagen. De cijfers op intensieve zorg zijn gehalveerd sinds de piek op 9 november 2020.

De overlijdens liggen ook in dalende lijn, gemiddeld sterven er elke dag 116 mensen, dat is een daling van 23 procent op weekbasis.

Woonzorgcentra: ‘Blijf waakzaam’

Het aantal besmettingen en uitbraken in de woonzorgcentra blijven verder dalen. Enkel in de Duitstalige Gemeenschap is er een felle stijging, maar het gaan om een klein aantal woonzorgcentra.

Ook het aantal grote uitbraken, waarbij 10 of meer mensen besmet zijn, daalt. ‘Het aantal nieuwe besmettingen en uitbraken nemen geleidelijk en traag af, maar waakzaamheid blijft noodzakelijk, want de daling is voorzichtig’, waarschuwde Van Gucht.

Enquête

Van Gucht roept iedereen op om de enquête van Sciensano in te vullen. ‘Die polst naar het sociaal en mentaal welzijn van de Belgen tijdens deze periode. Uw deelname is belangrijk, zo kunnen we de trends in deze crisis beter begrijpen.’