Belgische darters kennen hun tegenstrevers voor het aankomende WK

Dimitri Van den Bergh, Kim Huybrechts en Mike De Decker kennen hun eerste tegenstanders op het PDC wereldkammpioenschap darts (2.5 miljoen pond), dat vanaf 15 december van start gaat in het Londense Alexandra Palace.

Dimitri Van den Bergh (PDC-9), de hoogstgeplaatse Belg, die in de eerste ronde vrij is, neemt het in de tweede ronde op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Engelsman Luke Humphries (PDC-34), de regerende jeugdwereldkampioen van 2019, en de 66-jarige Singaporees Paul Lim.

Kim Huybrechts (PDC-39) geeft in de eerste ronde de Chinees Di Zhuang partij. Bij winst wacht de Engelsman Ian White (PDC-10). Mike De Decker (PDC-95) tot slot krijgt in de eerste ronde de Japanner Edward Foulkes voorgeschoteld. Als De Decker wint moet hij het in de tweede ronde opnemen tegen de Noord-Ier Brendan Dolan (PDC-30).

Peter Wright. Foto: Photo News

1.000 man

De Schot Peter Wright (PDC-2), de regerende wereldkampioen, die net als de top-32 rechtstreeks geplaatst is voor de tweede ronde, ziet als mogelijke tegenstrevers de Engelsman Steve West (PDC-45) of de Indiër Amit Gilitwala. De Nederlander Michael van Gerwen (PDC-1), de drievoudige wereldkampioen, krijgt de Filipijn Lourence Ilagan of de Schot Ryan Murray (PDC 90) als tegenspeler.

De wedstrijden in de eerste en tweede ronde worden naar The Best of 5 sets gespeeld. Vanaf de derde ronde wordt het The Best of zeven sets. Voor de winnaar is er een slordige 500.000 (554.000 euro) weggelegd.

Er zullen in het Alexandra Palace, een arena waar normaal achtduizend toeschouwers aanwezig kunnen zijn, door de coronamaatregelen slechts duizend toeschouwers worden toegelaten en dit onder strikte voorwaarden.