KOERSNIEUWS. Ploegbaas verlaat wielerteam Bahrain McLaren

Winterstop voor het peloton maar het nieuws blijft met mondjesmaat toestromen. Wij verzamelen het hier voor u.

Ellingworth weg bij Bahrain McLaren

Rod Ellingworth houdt het na veertien maanden voor bekeken als teambaas van WorldTour-team Bahrain McLaren. De Brit, die in het verleden betrokken was bij de oprichting van Team Sky, werd in juni 2019 aangesteld als manager van de ploeg. In oktober 2019 werd hij ploegbaas. “Ik wil mij bezighouden met nieuwe projecten”, reageerde hij in een persbericht op de teamwebsite.

“Het is tijd voor mij om iets anders te gaan doen”, aldus Ellingworth. “Ik voel dat ik het team in een sterke positie achterlaat. We wisten in een moeilijke periode geweldige resultaten te boeken. Één van de hoogtepunten was de vierde plaats (van Mikel Landa, red.) dit jaar in de Tour de France. Ik wens het team veel succes in de toekomst.”

Bahrain McLaren, dat volgend jaar de nieuwe naam Bahrain Victorious zal dragen, telt met Dylan Teuns één landgenoot in haar rangen.