Red Dragons kennen de zes gaststeden voor het EK volleybal 2021

De Belgische volleybalmannen kennen sinds vrijdag de gaststeden voor het EK volleybal, dat tussen 15 augustus en 30 september 2021 zal plaatsvinden. Het gaat om Tampere (Finland), Talinn (Estland), Ostrava (Tsjechië) en Gdansk, Krakau en Katowice (allen Polen).

De Red Dragons, momenteel gecoacht door de Spanjaard Fernando Munoz, plaatsten zich voor het EK dankzij een negende plaats op het vorige EK. Oorspronkelijk was enkel de top-8 zeker van een ticket voor het volgende EK, maar omdat bronzenmedaillewinnaar Polen één van de organisatoren is, kwam er een extra plaatsje vrij. Het EK wordt gespeeld met 24 landen.

Munoz, voormalig bondscoach van Spanje (2011-2019), volgde in februari Dominique Baeyens op, die even als interimbondscoach optrad na het vertrek van Brecht Van Kerckhove in november 2019. Munoz ondertekende bij de Dragons een contract tot de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

De Spanjaard moet de Belgen aan goede resultaten helpen op de EK’s van 2021 en 2023. Kwalificatie voor het WK van 2022 is ook een doel.

De Red Dragons konden zich in januari niet plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio. Ze werden uitgeschakeld op een kwalificatietoernooi in Berlijn.