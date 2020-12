Warner lanceert zeventien films tegelijk in cinema en op tv

Filmmaatschappij Warner Bros gaat zijn films in de VS volgend jaar tegelijk uitbrengen in de cinema’s (als ze open zijn) en op de streamingdienst HBO Max. Het gaat om zeventien films, waaronder Sui­cide squad 2, Godzilla vs. Kong, Dune and The Matrix 4.

Warner noemt het een éénjaarplan, maar het is maar de vraag of de doos van Pandora daarmee niet geopend is: zullen Warner en/of de kijkers nadien wel willen terugkeren naar de regeling waarbij er drie maanden zitten tussen de bioscooprelease en een andere?

Gevraagd naar een verklaring voor de nieuwe regeling wijst WarnerMedia naar de coronapandemie. Warner gaat ervan uit dat cinema’s pas in de herfst van volgend jaar opnieuw op volle toeren draaien.

De bedoeling is dat de films een maand lang op de streamingsdienst HBO Max te zien zullen zijn, waarna ze weer verdwijnen en alleen in de cinema te zien zullen zijn.

‘We weten dat nieuwe films de levenslijn van de cinema’s zijn, maar we moeten rekening houden met het feit dat de meeste bioscoopzalen in de VS in heel 2021 minder mensen zullen mogen ontvangen’, zegt Ann Sarnoff, ceo van WarnerMedia Studios, in een persbericht, waarover The New York Times bericht.

Volgens Warner worden op deze manier de fans en filmmakers gesteund, maar wordt ook de waarde van het HBO Max-platform verhoogd. De videostreamingsdienst werd in mei van dit jaar in de Verenigde Staten gelanceerd, als concurrent van onder meer Netflix, Amazon Prime, Disney + en Apple Plus. Bij de zeventien films horen grote blockbusters, maar ook een triller met Denzel Washington (The little things), een nieuwe van Clint Eastwood (Cry macho) en een sequel van de Sopranos (The many saints of Newark).