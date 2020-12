Van Quickenborne weigert erkenning voor Grote Moskee in Brussel

Justitie brengt een negatief advies uit over een doorstart van de Brusselse Grote Moskee. Saoedi-Arabië had zich vorig jaar teruggetrokken uit de werking van de moskee. Maar ze staat nu onder invloed van Marokko. Dat meldt Het Laatste Nieuws. ‘Alle organen Moslimexecutieve moeten worden vernieuwd.’

Twee jaar en drie maanden na het rapport van de commissie 22/3 had de Belgische Moslimexecutieve zoals aanbevolen begin dit jaar een aanvraag ingediend om de Grote Moskee te laten erkennen. In april 2019 trok Saudi-Arabië zich (fysiek en financieel) terug uit de Grote Moskee in het Brusselse Jubelpark, na er vijftig jaar lang het ‘salafo-­wahabisme’ te hebben gepredikt. Volgens de parlementaire onderzoekscommissie naar de terreuraanslagen van 22 maart 2016 vormt die stroming een ‘voedingsbodem voor extremisme’.

In april vorig jaar werd het beheer van de moskee overgenomen door de Moslimexecutieve, in afwachting van het erkenningsdossier dat ingediend werd.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) geeft dat erkenningsdossier nu een negatief advies. Hij spreekt over ‘Marokkaanse inmenging en spionage’. ‘Bepaalde figuren worden rechtstreeks aangestuurd door Marokko’, zegt hij in De Ochtend op Radio 1.

Oproep aan moslims: ‘Sta op en laat u horen’

De minister van Justitie stuurt aan op een grondige vernieuwing van de Moslimexecutieve voor er sprake kan zijn van een erkenning. ‘De Moslimexecutieve neemt het bestuur en het beheer van de Grote Moskee waar. Dezelfde figuren zijn aanwezig in de Grote Moskee en in de executieve. De executieve zou een vooruitstrevende islam moeten uitdragen in ons land. Maar er zitten alleen mannen in het bestuur, er is nauwelijks sprake van diversiteit in de islam, en er is geen vertegenwoordiging van de verschillende taalgroepen. Alle organen van executieve moeten worden vernieuwd. Ik doe een oproep aan moslims: sta op en laat u horen, want op deze manier kan het echt niet verder.’

De erkenningsprocedure van de Grote Moskee is nu opgeschort. ‘Ik wil wel degelijk dat er een erkenning komt, is het beste voor de transparantie, maar dan moet er eerst schoon schip worden gemaakt bij de executieve.’