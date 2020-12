De Brusselse kilometerheffing: wie, hoeveel, en hoe?

De Brusselse regering heeft donderdag een akkoord bekendgemaakt over een stadstol. Hoe zou de kilometerheffing werken?

Net niet alle gemotoriseerde voertuigen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnenrijden – ook motorfietsen en elektrische voertuigen – zouden de kilometerheffing moeten betalen. Alleen lichte bromfietsen zijn vrijgesteld.

Telkens wanneer een voertuig het Gewest binnenrijdt, wordt dat door een ANPR-camera geregistreerd. Vanaf dat moment betaalt de eigenaar al de basisheffing, die afhangt van het fiscale pk van de wagen en het moment van de dag (zie tabel hiernaast). Via de locatiegegevens van een te installeren smartphone-applicatie wordt vervolgens gemeten hoeveel kilometer dat voertuig aflegt binnen het gewest, waarna de bijkomende kosten daarvoor bij de basisheffing wordt opgeteld.

Voor wie geen smartphone bezit, of om privacyredenen de app niet wil installeren, ‘worden mogelijk andere systemen ter beschikking gesteld’. Wie dat wil, kan alleszins ook een dagpas kopen. De prijs daarvan varieert – afhankelijk van de pk van de auto – van 4 tot 16 euro. De Brusselse regering gaat er wel prat op dat het systeem de privacy niet schendt. De locatiegegevens worden niet opgeslagen. ‘Het systeem is te vergelijken met dat in de corona-app’, klinkt het.

Hoe, ten slotte, de betaling van de heffing zal verlopen, wordt nog verder uitgewerkt.

Waarschijnlijk komt er een rechtstreekse koppeling met de belastingen – en verloopt de betaling dus via die weg. Voor Brusselaars vervangt de heffing (grotendeels) de vandaag bestaande verkeersbelasting. Voor niet-Brusselaars komt ze er waarschijnlijk bovenop.

Aan Vlaamse en Waalse kant wordt er erg afwijzend gereageerd op de Brusselse plannen om vanaf 2022 te starten met een stadstol en slimme kilometerheffing. Brussels minister van Begroting Sven Gatz (Open Vld) wil het overleg alle kansen geven.