Weerbericht | Zwaarbewolkt met enkele buien

Het is vrijdagochtend nog steeds zwaarbewolkt met enkele buien, vooral over het uiterste westen en zuidoosten van het land. Elders is het overwegend droog. In de Ardennen kan er nog wat smeltende sneeuw vallen.

Vooral na de middag kunnen er regionaal opklaringen verschijnen. De maxima schommelen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 6 of 7 graden in de rest van het land. De zuidenwind is in eerste instantie nog vrij krachtig, maar wordt in de namiddag geleidelijk matig. Aan zee waait de wind eerst krachtig, later vrij krachtig. De rukwinden kunnen in de ochtendperiode nog 70 of 80 km/u bereiken, zegt het KMI.

Vrijdagnacht verschijnen er brede opklaringen, al zijn er soms ook bewolkte perioden en kan er nevel ontstaan. Tijdens het tweede deel van de nacht neemt de bewolking toe vanaf het zuiden en kan er een bui vallen. Lokaal kan dat voor wat aanvriezende regen zorgen. Op de Ardense hoogten kan lage bewolking het zicht beperken. De minima schommelen van -1 graad in de Hoge Venen tot 2 à 3 graden waar de wolken overheersen. De wind wordt zwak tot matig uit het zuiden tot zuidoosten.

Zaterdag blijft het overal droog en is het wisselend bewolkt. De maxima schommelen rond 5 graden in het centrum van het land. Zondag start op veel plaatsen met vrieskou en lokaal wat aanvriezende nevel of mist. Overdag blijft het wellicht droog en zijn er wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. De maxima liggen rond 4 graden in het centrum van het land. Er staat weinig wind. Tijdens de nacht vergroot over het oosten de kans op neerslag met dan kans op sneeuw in de hogere gebieden.