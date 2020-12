Brexitfile op de E40 aan de Franse grens

Er schoven gisteren de hele dag vrachtwagens aan op de E40 aan de Franse grens, in de richting van de havens van Duinkerke en Calais.

Volgens het Vlaams Verkeerscentrum stond er een ‘muur van vrachtwagens’ op de rechterrijstrook, over een viertal kilometer op Belgisch grond­gebied, van de Franse grens tot voorbij Adinkerke. Op de linker­rijstrook konden gewone auto’s wel vlot rijden.

‘We wisten dat dit eraan kwam’, zegt Peter Bruyninckx, de woordvoerder van het Verkeerscentrum. ‘De Franse autoriteiten hadden ons de voorbije dagen verwittigd.’

In de havens van Calais en Duinkerke waren er bijzonder veel boekingen voor vrachtwagens die de oversteek zouden maken. Blijkbaar vullen de Britten volop de voorraden aan, in de aanloop naar de nieuwe Brexitregels die op 1 januari zouden ingaan. Bovendien zijn de veerdiensten verstoord door het slechte weer.

Volgens het Verkeerscentrum ‘stockeren’ de Franse autoriteiten daarom vrachtwagens ter hoogte van Gijvelde, in de Franse Westhoek, in afwachting van een oversteek via Duinkerke of Calais. Dat laat zich voelen tot in België.

Omdat de problemen verwacht waren, had het Verkeerscentrum op de E40 een systeem van filestaart­beveiliging geplaatst, met mobiele borden. Er werd de vrachtwagens ook aangeraden om te rijden via Bergen.