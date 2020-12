Biden: ‘Maak me zorgen over Trumps presidentiële gratiën’

De Amerikaanse president-elect Joe Biden en vicepresident-elect Kamala Harris hielden donderdagavond plaatselijke tijd een exclusief interview met nieuwszender CNN. Daarin lichtten ze hun toekomstig beleid toe. Zo kwamen onder meer hun coronabeleid en Trumps presidentiële gratiën aan bod. CNN zond al een eerste deel van het interview uit. Het volledige interview volgt om drie uur Belgische tijd.

In het interview onthulde Biden dat hij een maskerplicht zal invoeren op de dag van zijn inauguratie. ‘Ik zal de bevolking vragen om 100 dagen lang een masker te dragen. Enkel 100 dagen, niet voor altijd. En ik denk dat dat zal zorgen voor een significante daling [van het aantal besmettingen].’

Verder gaf Biden aan dat topimmunoloog dr. Anthony Fauci ook onder zijn bewind de regering zal bijstaan in de strijd tegen de coronapandemie. ‘Ik heb hem gevraagd om exact dezelfde functie te blijven bekleden als onder de vorige presidenten, en ik heb hem ook gevraagd om mijn medische hoofdadviseur te zijn en deel uit te maken van mijn covid-team’, aldus Biden.

Ook het coronavaccin kwam aan bod. In navolging van voormalige presidenten Barack Obama, George W. Bush en Bill Clinton, zei Biden dat hij zich publiekelijk wil laten vaccineren om aan de Amerikaanse bevolking te laten zien dat het vaccin veilig is.

Zorgen om Trumps presidentiële gratiën

In hetzelfde interview ging het ook over de presidentiële graties die Trump overweegt voor zichzelf en bondgenoten. ‘Ik maak me zorgen over wat voor een precedent dat schept en hoe de rest van de wereld naar ons kijkt’, aldus Biden.

Eerder beloofde hij al dat zijn ministerie van Justitie ‘onafhankelijk zal opereren’ en dat de verantwoordelijke minister het ‘onafhankelijke vermogen zal hebben om te beslissen wie er wordt onderzocht’. Hij zal het anders aanpakken dan Trump en zei in een sneer naar de huidige president dat ‘onze regering gratie niet op die manier zal aanpakken, noch zal onze regering beleid maken door middel van tweets’.

De verkozen vicepresident Kamala Harris, die zelf een juridische achtergrond heeft, voegde eraan toe dat elk besluit van het ministerie van Justitie ‘gebaseerd moet zijn op feiten en op de wet. Het mag niet worden beïnvloed door politiek.’