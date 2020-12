Standard verliest bij Rangers en is Europees uitgeschakeld

Standard heeft op de vijfde speeldag in Groep D van de Europa League met 3-2 verloren bij Glasgow Rangers. De Rouches kwamen snel op voorsprong via Maxime Lestienne. Connor Goldston kopte de gelijkmaker binnen, maar Duje Cop bracht de bezoekers een tweede keer op voorsprong. Net voor rust kwamen de Rangers met een strafschop opnieuw langszij via James Tavernier. In de tweede helft velde Scott Arfield het verdict. Standard moest winnen om nog een kans te maken op de 1/16de finales en is dus uitgeschakeld.