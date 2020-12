AA Gent nog dieper in de put: Vadis mag niet invallen van de scheidsrechter en 0 op 15 in Europa na nieuwe nederlaag

AA Gent heeft ook de vijfde wedstrijd in de Europa League verloren en telt nu 0 op 15. Voor de Buffalo’s stond er niets meer op het spel, maar ze wilden om hun eer te redden toch graag eens winnen. Gent blijft echter in het sukkelstraatje, want Liberec was met 1-2 te sterk. In het slot was er nog een opmerkelijk tafereel toen Vadis Odjidja wilde invallen, maar dat werd verboden door de scheidsrechter.

De afgelopen weken voetbalde AA Gent als een kerstboom zonder piek, maar tegen Slovan Liberec kon Wim De Decker eindelijk opnieuw rekenen op zijn spitsen. Roman Yaremchuk startte in de basis ten koste van zijn landgenoot Bezus. Ook Arslanagic en Owusu kwamen in de ploeg, in de plaats van Ngadeu en Vadis. Die laatste werd nochtans eerst aangekondigd in de basis. Goed onthouden. De Gentse kapitein komt nog terug in ons verhaal.

De Tsjechen konden zich mits een mirakel nog kwalificeren voor de volgende van de Europa League. Maar ze waren niet van plan om dat mirakel af te dwingen door als gekken te gaan aanvallen. Liberec liet het leer met graagte aan AA Gent en ving de Buffalo’s met een goede organisatie op. Balbezit in de eerste helft: 67 tegen 33 procent.

Niet dat Gent doelloos aan het tikken ging, de jongens van Wim De Decker déden ook wat met hun balbezit. Met een aantal goeie combinaties creëerden de Buffalo’s kansen. De goede start hield zelfs langer stand dan het kwartier van tegen Zulte Waregem. Maar scoren? Nee, dat lukte niet. Bukari besloot tot twee keer toe op Filip Nguyen en ook Arslanagic slaagde er niet in om de Tsjechische goalie te verschalken.

Hoe ging dat spreekwoord met dat deksel en die neus ook weer? Jawel, iets voorbij het halfuur was het zover. Net als tegen Zulte Waregem werd het Gentse gemors met de kansen pijnlijk afgestraft. Na balverlies van de thuisploeg zette Kamso Mara, een stevige beer op het Tsjechische middenveld, een counter op. Enkele seconden later stond de Guineeër al in de zestien, waar de Gentse verdedigers hem duidelijk uit het oog waren verloren. Kamso duwde de 0-1 makkelijk voorbij Bolat. Werk aan de winkel voor Gent. Alweer.

Yusuf in de rebound

Wie geloofde dat de Buffalo’s furieus uit de kleedkamer zouden komen, dacht verkeerd. Meer zelfs: tien minuten ver in de tweede helft draaiden de bezoekers het mes nog wat dieper in de Gentse wonde. Na een vrijschop van Liberec kon Bolat een kopbal in eerste instantie redden, maar in de rebound duwde Yusuf de 0-2 alsnog binnen.

Dit keer kwam er wel een reactie van de Buffalo’s. Lang liet die zelfs niet op zich wachten. Na een goeie combinatie met Dorsch kwam Yaremchuk, die tot dan toe even aanwezig was geweest als het Gentse publiek, vrij aan de rand van de zestien. De Oekraïner krulde de 1-2 mooi voorbij Nguyen.

Wie geloofde dat de aansluitingstreffer een voorbode was voor meer moois, dacht alweer verkeerd. Het slot van de wedstrijd stond nog wel bol van de opstootjes. Opvallend veel voor een wedstrijd waarin eigenlijk niet op het spel stond. Maar 1-2 werd ook de einduitslag.

Vadis mag niet invallen

Een kwartier voor tijd volgde wel nóg een extrasportief momentje van opschudding. Wim De Decker besloot om Kums naar de kant te halen voor Vadis, maar werd teruggefloten door de vierde ref. Vadis stond aanvankelijk in de basiself - weet u nog? - maar werd in laatste instantie vervangen door Dorsch. Daardoor was Vadis in se al gewisseld en mocht hij niet meer invallen. Kums moest zo de wedstrijd alsnog uitspelen.

Een administratief foutje, dat was alweer even geleden.