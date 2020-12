Acteurs van ‘The Hobbit’ willen Tolkien-huis kopen

Het huis waar J.R.R. Tolkien De hobbit schreef, staat te koop. Schrijfster Julia Golding probeert, met hulp van enkele bekende acteurs, 5 miljoen euro bij elkaar te krijgen.

Het is een ruime villa in Oxford, met zeven slaapkamers en een ­grote tuin. Tolkien woonde er van 1930 tot 1947, de periode waarin hij De hobbit en een flink stuk van In de ban van de ring schreef, met zijn vrouw en vier kinderen.

Schrijfster Julia Golding heeft een non-profitorganisatie opgericht, Project Northmoor, waarmee ze het huis wil kopen van de huidige eigenaars. Er een voor iedereen toegankelijk museum van maken, blijkt wettelijk niet te kunnen. Daarom wordt geopteerd voor een centrum waar culturele evenementen en cursussen worden gegeven. Volgens Golding is er nog nergens ter wereld een centrum voor Tolkien-studie. Het huis en de tuin zouden worden hersteld in hun oorspronkelijke staat.

Project Northmoor Overview from Brian Boyd on Vimeo.

Project Northmoor heeft de steun gekregen van een aantal acteurs die meespeelden in de Lord of the rings- en Hobbit-films: Ian McKellen (Gandalf), Martin Freeman (Bilbo) en John Rhys-Davies (Gimli). Ze werkten allemaal mee aan een video op de website van Project Northmoor, waarin ook Derek Jacobi en Annie Lennox te zien zijn.