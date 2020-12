Iran suggereert gevangenenruil voor Ahmadreza Djalali

Het lijkt erop dat Iran bereid is voor een gevangenenruil in de zaak van professor Ahmadreza Djalali. Dat schrijft VRTNWS. ‘We zijn bereid om gevangenen te ruilen. We kunnen dat vanaf morgen al doen, we kunnen het vandaag doen’, zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif.

Ondanks de intensieve campagne voor de vrijlating van de Zweeds-Iraanse spoedarts en VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali’s, ging Iran voort met de voorbereidingen op zijn executie.

Zo werd Djalali woensdag in eenzame opsluiting geplaatst en zou hij later overgebracht worden naar een beruchte gevangenis in Evin, waar zijn executie zou plaatsvinden. Gisteren, woensdag 2 december, liet Amnesty International weten dat hij toch niet zou zijn overgeplaatst naar Evin en dat de executie met een paar dagen zou zijn uitgesteld.

Hoewel de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarig geen namen noemde, slaat zijn boodschap mogelijk op Ahmadreza Djalali. ‘We zijn bereid om gevangenen te ruilen. We kunnen dat vanaf morgen al doen, we kunnen het vandaag doen’, zei Zarig donderdag tijdens een virtuele diplomatieke conferentie Med Dialogies 2020.

De toenemende dreiging voor Djalali’s executie zou bedoeld kunnen zijn om de Belgische overheid en justitie onder druk te zetten, want intussen staat in ons land een Iraanse diplomaat terecht. Assadollah Asadi wordt er van beschuldigd een terreuraanslag te hebben beraamd tegen Iraanse opposanten in Parijs.