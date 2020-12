Geteisterd Boeing juicht na megabestelling Ryanair

Terwijl de luchtvaart nog steeds in een diepe crisis verkeert, investeert Ryanair fors in nieuwe toestellen. Met 75 Boeing 737-Max-toestellen, die na twee dodelijke ongevallen wereldwijd aan de grond werden gehouden, wil de Ierse budgetvlieger zijn positie na corona versterken.

Ryanair heeft een megabestelling bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing geplaatst. De Ierse luchtvaartmaatschappij zal (nog eens) 75 toestellen van de 737 Max kopen, kondigde het vandaag aan. Voor Boeing is dat een forse opsteker. Zijn paradepaardje, de 737 Max, werd wereldwijd aan de grond gehouden, nadat twee toestellen waren neergestort en 346 mensen het leven hadden verloren.

Zowel de Amerikaanse als Europese luchtvaartautoriteiten hebben onlangs toestemming gegeven om opnieuw te vliegen – in Europa gaat het om een tijdelijke goedkeuring. Maar in de door corona zwaar getroffen luchtvaartsector zijn weinig luchtvaartmaatschappijen financieel slagkrachtig genoeg om nu te investeren. Behalve Ryanair. De Ierse budgetvlieger had voor de coronacrisis al een stevige cashbuffer, en hoewel het bedrijf voor het eerst in dertig jaar op verlies afstevent, kon het de vaste en variabele kosten meer beteugelen dan veel concurrenten.

Zuiniger en goedkoper

‘Ryanair toont opnieuw zijn vertrouwen in de Boeing 737-familie’, zegt Boeing-ceo Dave Calhoun. ‘We geloven stellig in dit vliegtuig en zullen blijven werken om het vertrouwen van al onze klanten te herwinnen.

Ondanks de rampspoed heeft Ryanair-topman Michael O’Leary zijn liefde voor de 737 Max nooit onder stoelen of banken gestoken. Het bedrijf zal na de nieuwe bestelling 210 exemplaren van het toestel in zijn vloot hebben. O’Leary toonde in het verleden dat hij er niet voor terugdeinst om te investeren in een crisis, en ook nu profiteert Ryanair van de malaise om de toestellen met een korting op de kop te kunnen tikken.

Ryanair wil niet alleen met een zuinigere en goedkopere vloot uit het coronaslagveld stappen – als de luchtvaart opnieuw aantrekt –, het voert ook de druk op zijn personeel op om loonsverminderingen te slikken. Wie niet buigt, hangt ontslag boven het hoofd.