Trump geeft ‘belangrijkste toespraak ooit’ vanuit Witte Huis, over kiesfraude

De Amerikaanse president Donald Trump heeft via sociale media een video verspreid van een toespraak vanuit het Witte Huis. Daarin gaat hij uitgebreid verder in op zijn beweringen over massale fraude tijdens de voorbije verkiezingen. ‘Dit zou weleens de belangrijkste toespraak kunnen zijn die ik ooit heb gegeven.’

‘Ik wil een update geven over onze voortgaande inspanningen om de enorme kiesfraude en onregelmatigheden aan het licht te brengen, die plaatsvonden tijdens de belachelijk lange verkiezingen van 3 november’, begon Trump. ‘Er zijn veel slechte dingen gebeurd tijdens deze belachelijke periode. (...) Als president heb ik geen hogere plicht dan de wetten en de grondwet van de Verenigde Staten te verdedigen. Daarom ben ik vastbesloten om ons verkiezingssysteem te beschermen, dat nu gecoördineerd wordt aangevallen en belegerd.’

‘Maandenlang, in de aanloop naar de presidentsverkiezingen, werden we gewaarschuwd dat we niet voorbarig de overwinning mochten uitroepen. We werden herhaaldelijk gezegd dat het weken zou duren, zo niet maanden, om de winnaar te bepalen, om de briefstemmen te tellen en de resultaten te verifiëren’, aldus Trump. ‘Mijn tegenstander werd verteld weg te blijven van de verkiezingen, geen campagne te voeren. ‘We hebben je niet nodig. We hebben het voor mekaar. Deze verkiezing is voorbij.’ (...) Het was allemaal heel, heel vreemd. Slechts dagen na de verkiezing waren we getuige van een georkestreerde poging om de winnaar te zalven, zelfs toen veel belangrijke staten nog werden geteld.’

‘We gaan de eerlijkheid van de stemming verdedigen door te verzekeren dat elk wettig stembiljet wordt geteld en dat geen enkel illegaal stembiljet wordt geteld’, zei Trump. ‘Het gaat erom te verzekeren dat Amerikanen vertrouwen kunnen hebben in deze verkiezing en alle toekomstige verkiezingen.’ ‘Maar op dit moment zijn we bezorgd over het heden, en wat gebeurde met een verkiezing die wij zonder twijfel wonnen.’

‘Statistisch onmogelijk’

Trump zei dat hij ‘enkele van de schokkende onregelmatigheden, misbruiken en fraude die de afgelopen weken aan het licht zijn gebracht’ in detail zou beschrijven, waarna hij een ruim veertig minuten durende uiteenzetting gaf. Daarin herhaalde hij veel van zijn eerdere beweringen, waaronder: briefstemmen waren frauduleus, datums werden aangepast, dode mensen en illegalen stemden, Democraten stemden meerdere keren of in naam van Republikeinen, Republikeinse waarnemers mochten niet toezien tijdens het tellen van stemmen, en het frauduleuze kiessysteem van het ‘heel verdachte bedrijf’ Dominion paste stemmen aan van Trump naar Biden.

Hij toonde enkele op karton afgedrukte grafieken van hoe zijn voorsprong ’s nachts plots ‘miraculeus’ verdween in staten als Wisconsin en Michigan, na een ‘enorme dump van stemmen voor Biden’. Corrupt, volgens Trump. ‘Tot de dag van vandaag probeert iedereen te begrijpen waar dat allemaal vandaan kwam.’ Een logische verklaring zouden de briefstemmen zijn, die vaak het laatst geteld werden, en die Democraten massaal gebruikten terwijl Republikeinen het advies van Trump volgden om dat niet te doen.

De Republikeinse kandidaten konden het – via dezelfde stembrieven als die voor de presidentsverkiezing – wel opvallend goed doen in de verkiezingen voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, maar: ‘Het is statistisch onmogelijk dat de persoon – ik – die deze aanval leidde, verloor.’ Volgens Trump zeggen experts: ‘Jij leidde het land naar de overwinning, en jij was de enige die verloor. Dat is onmogelijk.’ Het kan alleen door fraude, aldus Trump.

Chinees virus als excuus

‘De Democraten manipuleerden deze verkiezing van in het begin’, sprak de president. ‘Ze gebruikten de pandemie, ook wel het Chinese virus genoemd, waar het ontstond, als excuus’ om te doen wat ze al jaren wilden doen, miljoenen stembiljetten te versturen en regels te laten veranderen, wat leidde tot ‘systematische en perverse fraude’. ‘Een fraude waar de hele wereld naar kijkt, en er is op dit moment niemand gelukkiger dan China’, volgens Trump.

‘De oplichting met briefstemmen is het recentste deel van de vier jaar durende poging van de Democraten om de resultaten van de verkiezingen van 2016 ongedaan te maken, en het is als in een hel leven geweest. Onze tegenstanders hebben keer op keer bewezen dat ze alles zullen zeggen en doen om weer aan de macht te komen.’ Trump klaagde onder meer het Rusland-onderzoek naar hem aan.

Volgens Trump is in de strijd tegen het verkiezingsresultaat meer nodig dan hertellingen. Er moeten minstens audits gebeuren die handtekeningen verifiëren. ‘Miljoenen stemmen werden illegaal uitgebracht alleen al in de swing states. En als dat zo is, dan moet het resultaat van de individuele swing states omgekeerd worden, onmiddellijk. Sommige mensen zeggen dat dat te ver gaat, dat het te hard is. Wel, betekent dit dat we een president aannemen voor wie de stemmen frauduleus waren? Nee! Het betekent dat je de verkiezing moet omdraaien.’

Stemmen vernietigen

Volgens Trump heeft iedereen het bewijs gezien, en zal hopelijk ook het Hooggerechtshof het zien en dan doen ‘wat juist is voor ons land’. ‘Ze weten wie de verkiezing won, maar ze weigeren te zeggen: ‘je hebt gelijk’. Ons land heeft iemand nodig die zegt: ‘je hebt gelijk’.’

‘Ons land kan niet leven met dit soort verkiezing. We zouden kunnen zeggen, laten we naar de volgende gaan, maar nee, we moeten ook naar ons verleden kijken. We kunnen dit niet laten gebeuren. Misschien komt er een nieuwe verkiezing, maar ik denk niet dat dat gepast is. Als de stemmen corrupt zijn, onregelmatig zijn, als ze worden gevat, worden ze vernietigd en win ik heel gemakkelijk.’

Volgens hem is er nog meer dan genoeg tijd om ‘de correcte winnaar van de verkiezing te certificeren, en dat is waar we voor vechten’. ‘Deze verkiezing was vervalst. Iedereen weet dat. Ik vind het niet erg als ik een verkiezing verlies, maar dan wil ik een verkiezing wel op een eerlijke manier verliezen. Wat ik niet wil, is dat het gestolen wordt van het Amerikaanse volk.’

‘Uiteindelijk ben ik bereid om een accuraat verkiezingsresultaat te aanvaarden, en ik hoop dat Joe Biden dat ook is. We hebben het bewijs al. We hebben al tienduizenden stemmen meer dan we nodig hebben om alle staten waar we het over hebben om te keren.’

Hij wees op al zijn verwezenlijkingen als president, maar dat ‘veel slimme mensen’ zeggen dat zijn grootste verwezenlijking zal zijn wat hij nu doet: de integriteit van verkiezingen verzekeren.

In 2024 terug

De Democraat Joe Biden werd op 7 november, 4 dagen na de verkiezingen, door alle belangrijke Amerikaanse nieuwsmedia uitgeroepen tot de nieuwe verkozen president, op basis van statistische analyses van de voorlopige resultaten. Hij haalde 306 kiesmannen in het kiescollege, tegenover 232 voor Trump, en kreeg ook miljoenen stemmen meer dan de Republikein.

Maar Donald Trump weigert zich daar bijna een maand later nog altijd bij neer te leggen en blijft erbij dat de resultaten in verschillende strijdstaten zijn vervalst. Trumps advocatenteam vocht de uitslagen al aan in talloze rechtbanken, zonder succes. Slagen ze ook de komende weken niet, dan legt Joe Biden op 20 januari de eed af als de nieuwe president van de Verenigde Staten.

Trump liet op een kerstfeestje weten dat hij in dat geval in 2024 een nieuwe gooi zal doen naar het presidentschap.