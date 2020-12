Volvo struikelt over gordelcitaat

De automaker neemt het in zijn advertenties niet zo nauw met het gebruik van citaten.

Een screenshot van de advertentie.

Met de controversiële bewering dat veiligheidsgordels ‘een schending van de mensenrechten’ zijn, richtte Volvo de aandacht op de veiligheidsvoorzieningen van zijn wagens. Het citaat werd afgedrukt op een paginagrote advertentie in deze krant. Maar de bewering komt niet van een journalist, zoals Volvo in de advertentie beweert, maar van een antigordelactivist.

Het is de Noorse website Faktisk die in oktober al de vinger op de zere plek legde. Toen adverteerde Volvo met dezelfde advertentie in de Scandinavische pers, en werd de quote nog toegeschreven aan een commentaarschijver van The New York Times. Maar navraag bij de Amerikaanse krant leerde dat er nooit een commentaar in die zin verschenen is. Wel een ingezonden brief van de antigordelactivist David Solan, en een redactioneel artikel van een paar maanden later, waarin Solan aan het woord komt. Daarin zegt hij dat ‘de veiligheidsgordel de mensenrechten schendt omdat de privacy erdoor wordt aangetast’.

De woordvoerder van Volvo-Noorwegen erkende de vergissing, en beloofde de tekst in latere advertenties te laten aanpassen. Maar die aanpassing blijkt vooral te bestaan uit het niet langer vermelden van The New York Times als bron. De quote wordt ook na de aanpassing niet toegeschreven aan Solan, maar wel aan ‘een journalist’.