De Australische familie McCormick kreeg een heel erg schattige verrassing voor kerst. In hun kerstboom zat namelijk een grote ‘pluizige kerstbal’ verstopt, of beter gezegd een wilde koala. ‘De hond liep meteen naar de kerstboom, dat was al een beetje vreemd’, zei de 16-jarige dochter van het gezin. ‘Kerstballen lagen verspreid over de vloer en plots zagen we de koala in de boom.’