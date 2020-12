Bokskampioen Manny Pacquiao is nieuwe voorzitter Filipijnse regeringspartij: wordt hij ook de volgende president?

De Filipijnse bokskampioen Manny Pacquiao is benoemd tot nieuwe voorzitter van de regeringspartij PDP-Laban van president Rodrigo Duterte. De 41-jarige is de enige bokser die wereldtitels won in acht verschillende gewichtsklassen en is een ware volksheld op de Filipijnen. Geruchten doen de ronde dat “Pacman” wel eens een gooi zou kunnen doen naar het volgende presidentschap.

Binnen anderhalf jaar staan er presidentsverkiezingen gepland in het Zuidoost-Aziatische land. Pacquiao heeft nog niet in zijn kaarten laten kijken over zijn ambities op dat vlak. “Wij zijn hier om voor de armen, de werklozen, de daklozen en de mensen zonder stem of hoop te vechten”, zei hij woensdagavond bij zijn eedaflegging als partijvoorzitter.

Pacquiao ging in 2010 in de politiek. Sinds 2016 is hij senator.

De 75-jarige Duterte mag krachtens de Filipijnse grondwet geen gooi doen naar een tweede ambtstermijn. Internationaal is hij vooral bekend vanwege zijn harde optreden tegen de drugscriminaliteit. Op de Filipijnen, een land met meer dan 106 miljoen inwoners, zijn de sociale verschillen enorm.