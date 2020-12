Brusselse regering keurt kilometerheffing goed

De Brusselse regering heeft een akkoord over de invoering van een kilometerheffing. Het model is gebaseerd op een variatie volgens het aantal gereden kilometer, het tijdstip van de verplaatsing en het vermogen van het voertuig.

‘De Brusselse regering heeft vandaag het Smartmove-model goedgekeurd ter overleg, om de dialoog met onze partners te starten’, laat de Brusselse regering weten. Het idee zal dus worden besproken met de verschillende overheden op federaal en regionaal niveau en de sociaal-economische partners. ‘De Brusselse regering kiest resoluut voor een model van nieuwe verkeersfiscaliteit dat niet langer gebaseerd is op het bezit van een wagen, maar op het gebruik ervan.’

Het tarief varieert naargelang het vermogen van de wagen en het tijdstip waarop men in Brussel in rijdt. De jaarlijkse verkeersbelasting wordt afgeschaft voor Brusselaars, de belasting op inverkeerstelling blijft enkel behouden voor luxewagens.

‘De dagelijkse files in Brussel zijn nefast voor het milieu en verlengen de reistijd van de bestuurders gemiddeld met 45 minuten per dag per bestuurder. Willen we evolueren naar een meer leefbare stad, dan moet dat probleem structureel worden aangepakt’, staat te lezen in een persbericht.