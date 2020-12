De Verenigde Staten worden overspoeld door een derde golf van coronabesmettingen. Opnieuw werden woensdag verschillende trieste records gebroken, en dan moet de piek na Thanksgiving nog komen.

Het is alle hens aan dek in de Verenigde Staten, het aantal mensen dat in het ziekenhuis ligt met covid-19, brak de grens van 100.000 patiënten voor de eerste keer. Dat is een verdubbeling sinds begin ...