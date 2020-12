De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft de Belgische vaccinatiestrategie vastgelegd. De vaccins worden in drie fasen verdeeld. Bewoners van woonzorgcentra staan vooraan in de rij.

De IMC heeft zes prioritaire groepen aangeduid. Zij krijgen als eerste een vaccin tegen het coronavirus.

De eerste prioritaire groep bestaat uit de mensen die verblijven in de woonzorgcentra en de zorgverleners daar, gevolgd door bewoners van de collectieve zorginstellingen. De tweede prioritaire groep bestaat uit de mensen die in de gezondheidszorg met covid-19-patiënten werken, zowel in de eerste lijn als in de ziekenhuizen. Daarna volgt het andere zorgpersoneel. Pas dan volgen de 65-plussers als vierde prioritaire groep. De vijfde groep is de groep risicopatiënten tussen 45 en 65 met onderliggende aandoeningen. Tenslotte volgen ‘personen die een essentiële maatschappelijke en/of economische functies’, maar het is nog niet duidelijk wie dat precies zijn.

Fase 1a

De vaccinaties zullen in fasen verlopen, afhankelijk van het beschikbare aantal vaccins. In de eerste fase 1a zullen de 600.000 dosissen van het Pfizer/BioNtech-vaccin die begin januari mogelijk al beschikbaar zijn, dienen voor de bewoners van de woonzorgcentra en het zorgpersoneel. Die vaccins moeten bewaard worden op zeer lage temperatuur ( -75 graden Celsius) en zullen in de wzc’s en ziekenhuizen zelf toegediend worden.

‘We verwachten de eerste vaccins in januari’, zegt Xavier De Cuyper, administrateur-generaal van het FAGG. ‘Pfizer BioNtech zal de eerste vaccins afleveren, ongeveer 600.000 dosissen (voor 300.000 mensen).’ De vaccins van Pfizer moeten in twee dosissen gegeven worden, met drie weken tussentijd.

Fase 1b

In fase 1b zullen meer vaccins die op lage temperatuur bewaard kunnen worden, ingezet worden voor 65-plussers en risicopatiënten. Zij zullen een vaccin krijgen in triage- en vaccinatiecentra, en in grootschalige vaccinatiecentra. De bedoeling is dat in deze fase vaccins die gebruikt worden die in de koelkast bewaard kunnen worden.

Fase 2

De tweede fase kan starten als er een voldoende voorraad aan vaccins beschikbaar is. Dan zullen de laagrisicopatiënten in aanmerking komen. Mogelijk kan vaccinatie in die fase ook in bedrijven en scholen plaatsvinden.

Hoe ziet de kalender voor vaccinaties er nu precies uit? ‘Er zijn nog onzekerheden over de timing van beschikbaarheid, en de precieze werking van de vaccins per doelgroep’, zegt Pedro Facon. De hoop bij het FAGG is dat tegen maart-april - als alles goed gaat - een versnelling in de productie van de vaccins zal plaatsvinden en de verschillende fases samen kunnen plaatsvinden.

‘Begin januari starten’

‘We hebben zicht op niet één maar meerdere werkende vaccins, en er zitten er nog meer in de pijplijn’, zei minister Wouter Beke ook. ‘Toezichthouders controleren het proces, want veiligheid is essentieel. Zo lijkt 2021 zich als een nieuwe start te kunnen aandoen, na een jaar dat we misschien wel willen maar nooit kunnen vergeten. Het is niet denkbeeldig dat we nog begin januari kunnen beginnen met de eerste vaccinaties. In beperkte mate, want het aantal beschikbare vaccins zal nog niet zo groot zijn.’