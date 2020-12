Belgische dj’s krijgen eigen postzegel

Bpost brengt ook in 2021 een hele reeks nieuwe postzegels uit. Blikvangers zijn onder meer een reeks over Belgische dj’s, over straffe vrouwen in de stripwereld en over kunstenaar Roger Raveel.

De postzegels voor het EK voetbal zijn een extra vermelding waard, want ze zullen de allereerste Belgische postzegels zijn met een ‘lenticulair effect’. Dat betekent dat het beeld dat je ziet, verandert naargelang de hoek van waaruit je naar de postzegel kijkt. Zo zal je een trap op doel zien, of verandert ‘Waar is da feestje? ‘ in ‘Hier is da feestje’.

Eind januari brengt Bpost een reeks uit rond Roger Raveel. De kunstenaar uit Machelen-aan-de-Leie (Oost-Vlaanderen), die in 2013 overleed, zou honderd honderd jaar geworden zijn in 2021.

Ook honderd jaar geleden, was Marie Janson de eerste vrouw die zetelde in de Senaat. In hetzelfde jaar 1921 konden vrouwen voor het eerst naar de stembus trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ook deze historische gebeurtenissen krijgen een postzegelreeks.

Nog meer vrouwen verschijnen er in een reeks over stripdames. Aanleiding is de 50ste verjaardag van de stripreeks rond stewardess Natasja, die ook een van de zegels siert. Ook tante Sidonia, Bianca Castafiore, Yoko Tsuno en juffrouw Jannie maken hun opwachting.

Nog een opvallende reeks zet bekende Belgische dj’s in de schijnwerpers. Dimitri Vegas & Like Mike, Netsky, Lost Frequencies, Yves V. en The Magician krijgen hun eigen postzegel.

Architecturaal is er volgend jaar aandacht voor de monumenten op en rond de Grote Markt van Mechelen, en voor bijzondere zwembaden in het land. Daarnaast zijn er reeksen over onder meer cirkels in de natuur, kwallen in de zee, de Belgische wijnbouw, internationale treinverbindingen en de strijd tegen pesten.