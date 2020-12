De buitenkant is kakigroen, veel van de mozaïeken binnenin verbeelden militaire triomfen. Passeren onder meer de revue: de onderdrukking van de Hongaarse Revolutie en de Praagse Lente, de oorlogen in Tsjetsjenië, de annexatie van de Krim.

De hoofdrol is voor de Tweede Wereldoorlog, in Rusland beter bekend als de Grote Patriottische Oorlog en een van de voornaamste pijlers waarop de Russische president Vladimir Poetin een nieuwe nationale identiteit heeft proberen te stoelen. Geenszins toevallig heeft de hoofdkoepel van de kerk een diameter van 19,45 meter. Wie het pand betreedt, vertrappelt letterlijk de vijand: voor de metalen vloeren werden in beslag genomen wapens en tanks van de Wehrmacht omgesmolten.

De agressie zit overal. Ook in de religieuze taferelen figureren hier en daar kalasjnikovs. Engelen zijn voorzien van speren en zwaarden, de maagd Maria kijkt ons ongezien verbeten en met streng gestrekte arm aan. Vandaar ook dat verre van de voltallige orthodoxe priestergemeenschap voor deze tempel te vinden is. Op basis van de bezwaren heeft Moskou de initiële plannen licht bijgestuurd. De voornaamste tweak: de verwijdering van het presidentiële aanschijn uit de Krim-mozaïek. Volgens de bisschop die de kathedraal leidt, had de ingreep niets met de kritiek te maken. ‘Onze president is zo nederig dat hij het ongepast vond om afgebeeld te worden.’