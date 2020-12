Nieuwe zilveren monoliet staat op bergtop in Californië

Een nieuwe mysterieuze metalen zuil is op de top van een berg in Californië ontdekt. Een week geleden verdween een gelijkaardige zuil in de woestijn van Utah. Een paar dagen geleden dook er ook één op in Roemenië.

De zilveren monoliet staat bovenop een berg, nabij de kleine stad Atascadero, Californië. Veel wandelaars en fietsers vertoeven in het gebied. De monoliet trok meteen tientallen kijklustigen aan.

There is currently a monolith at the top of Pine Mountain in Atascadero!!



(Photos by @Atownreporter) pic.twitter.com/0vPhEWYkeY — Connor Allen (@ConnorCAllen) December 2, 2020

De obelisk is hol en open bovenaan. In tegenstelling tot de zuil die in de woestijn van Utah verscheen is die in Californië niet vastgemaakt aan de grond, schrijft de lokale krant The Atascadero News.

Experts van natuurbeheer ontdekten half november per helikopter een metalen zuil van 3 meter hoog in het midden van de woestijn van Utah. Tot op vandaag is onduidelijk hoe die daar geraakt is en waarom die er stond. Er deden prompt theorieën over aliens de ronde. Maar het zou ook om een kunstwerk kunnen gaan. Vorige vrijdag verdween de monoliet. Een man uit de staat Utah beweerde dat hij de zuil weghaalde, omdat afval niet in de woestijn thuishoort. Het ging om twee vrienden, een natuurgids en een basejumper. Ze haalden het ding weg in een kruiwagen, omdat er te veel toeristen op afkwamen die ‘gewoon hun gevoeg in de struiken deden’.

Ook in de buurt van de Roemeense stad Piatra Neamt is begin deze week plots een monoliet verschenen.