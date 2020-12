Oscars verkassen naar eind april, met een échte show

Geen virtuele, wel een échte awardshow met mensen in de zaal. Dat is wat de organisatie achter de Oscaruitreiking voor ogen heeft. Daarom is de jaarlijkse show alvast twee maanden vooruitgeschoven.

Normaal vindt de uitreiking van de zowat belangrijkste filmprijzen ter wereld plaats eind januari. Nu zal dat op 25 april 2021 zijn. Een gevolg van het coronavirus.

‘De Oscars zullen persoonlijk uitgereikt worden op televisie’, zegt een woordvoerder van de Academy of Motion Arts and Sciences, dat de Oscars organiseert. Dat schrijft het Amerikaanse magazine Variety. Niet alleen hopen ze zo de show met acteurs en actrices in de zaal te doen, maar ze hopen ook dat tegen de lente de filmzalen weer open zijn.

Hoe het zal aangepakt worden en hoeveel van de 3.400 zitjes in het Dolby Theatre in Los Angeles gevuld zullen mogen worden, is nog niet duidelijk. De Verenigde Staten telt al meer dan dertien miljoen besmettingen. Meer dan 270.000 mensen zijn gestorven aan het virus.