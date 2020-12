‘Astongate’: Aston Martin brengt valse studie uit

Door een zelfgeschreven studie als onafhankelijk onderzoek voor te stellen, wou de Britse autobouwer Aston Martin elektrische wagens in een slecht daglicht plaatsen.

Aston Martin, de Britse autoconstructeur die naam maakte als hofleverancier van de James Bond-films, ligt onder vuur voor het verspreiden van een studie die de ­klimaatprestaties van elek­trische wagens in twijfel trekt. De studie – die intussen werd doorgeprikt – besluit dat elektrische wagens door de CO2-intensieve productie (van onder meer de batterij) pas na 48.000 kilometer rijden ‘groener’ worden dan benzinewagens en werd breed opgepikt in de Britse pers. Onder meer The ­Times, The Daily Telegraph en The Daily Mail ­berichtten vorige week over de ­studie, die in opdracht van onder meer Aston Martin, Honda en Bosch werd uitgevoerd door het ‘onafhankelijke’ ­bureau ­Clarendon Communications.

Dat Aston Martin, dat nog geen elektrische modellen produceert, een dergelijke studie bestelt, is misschien weinig opzienbarend. Maar ­Michael Liebreich, de ceo van denktank Bloomberg NEF, ging dieper graven. Hij ontdekte dat het onbekende Clarendon Communications nog maar net was opgericht en blijkbaar geen personeel in dienst had, op één ­directeur na: Rebecca Stephens. Meer nog: Stephens blijkt de echtgenote te zijn van James Stephens, de communicatiedirecteur van … ­Aston Martin.

Het luxemerk heeft ondertussen toegeven ‘meegewerkt te hebben’ aan de studie, die als ‘onafhankelijk’ gepresenteerd werd. Het slinkse lobbywerk kreeg ­ondertussen de naam ‘Astongate’. De timing van de publicatie was dan ook niet toevallig: een week eerder had de Britse regering aangekondigd dat ze tegen 2030 de verkoop van wagens op fossiele brandstoffen zou verbieden.

Nog vóór Liebreich zijn ontdekking deed, werd de studie al doorgeprikt door Auke Hoekstra. De ­Nederlandse onderzoeker, verbonden aan de TU Eindhoven, bouwde al een stevige reputatie op bij het weerleggen van gelijksoortige studies, die vaak goochelen met data om de ecologische voetafdruk van elektrische wagens op te blazen. ‘Wat niet wegneemt dat ze inderdaad meer CO2 vrijgeven tijdens de productie’, zegt hij. ‘Elektrische wagens zijn groener dan fossiele brandstoffen – en we zullen ze nodig hebben – maar ze zijn geen panacee voor het ­klimaat.’