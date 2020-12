De productie van de papieren telefoonboeken wordt na ruim 135 jaar definitief gestaakt in ons land. Uitgever FCR Media schakelt over op digitaal.

In zijn beste dagen was de telefoongids een kolos van meer dan 2 kilogram, op het einde woog hij amper 280 gram. Na een kleine 140 jaar verdwijnt het papieren telefoonboek nu definitief in België. Uitgever ...