Van Damme over vaccintwijfel: ‘We hebben alles opzij gezet voor dit vaccin’

Nu een vaccin tegen corona heel dichtbij komt, rijst de vraag hoeveel mensen zich wíllen inenten. Scepticisme is er zeker, erkent ook professor vaccinologie Pierre Van Damme (UAntwerpen) in Terzake. ‘Niet iedereen geraakt bij de informatie die er nu al is over het vaccin.’

‘Mensen gaan moeten overtuigd worden door goede communicatie en een antwoord op hun vragen’, merkte Van Damme gisteren op. ‘Veel mensen stellen vragen via mail en sociale media. Die worden ook beantwoord op de website van het Agentschap(Zorg en Gezondheid, red.). Maar het is duidelijk dat veel mensen niet tot bij die informatie geraken. We moeten snel zo veel mogelijk antwoorden geven op zo veel mogelijk vragen.’

Van Damme benadrukte dat er veel goede antwoorden zijn voor de vragen van mensen. Dat de ontwikkeling van het vaccin zo snel ging bijvoorbeeld, is niet vreemd: ‘We hebben nog nooit in de geschiedenis meer dan 200 onderzoeksinstellingen en bedrijven gehad die tegelijk begonnen zijn op zoek gingen naar een vaccin. Dat is uniek.’ Dat het te snel gaat om betrouwbaar te kunnen zijn, spreekt Van Damme tegen: ‘Neen, alle stappen van de ontwikkeling van een vaccin zijn gevolgd. Het enige verschil is dat je het in parallel kan doen, of dat je alles opzij kan leggen. Voor de ontwikkeling van dit vaccin hebben we alles opzij geschoven in de agenda. Zo win je meer dan een jaar tijd. We hebben voorrang gegeven aan ál die stappen die gezet moeten worden.’

Van Damme herhaalt dat het Europese Geneesmiddelenagentschap alle vaccins moeten goedkeuren voor ze op de markt komen. ‘Dat moeten we blijven vertellen aan mensen. Maar we moeten de huisartsen en apothekers ook inlichten om goede antwoorden te geven op de vragen van mensen.’

Over de start van de vaccinaties in België is de professor voorzichtig: ‘Tegen 5 januari moeten we klaar zijn, heb ik begrepen. Als er dan vaccins zijn, moeten we kunnen starten. Ze moeten wel eerst de goedkeuring hebben van het Europese Geneesmiddelenagentschap, en de vaccins worden nog gecontroleerd in Duitsland.’

Het kan dus mogelijk iets later wordt dan 5 januari. ‘Maar het belangrijkste is dat we het signaal hebben gekregen dat we klaar moeten zijn voor wanneer het vaccin er is.’