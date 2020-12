Zwaarbewolkt in Vlaanderen, sneeuw in Ardennen

Het is donderdag zwaarbewolkt met perioden van regen. In de Ardennen valt er sneeuw en kan het in de namiddag vrij krachtig waaien, met rukwinden tot 60 kilometer per uur. De maxima liggen er rond 1 graad. In het westen van het land stijgt het kwik tot 6 à 7 graden. Dat zegt het KMI.

In de nacht op vrijdag blijft het zwaarbewolkt met neerslag en kan er in de Ardennen vooral voor middernacht nog sneeuw vallen die tijdelijk blijft liggen. De minima schommelen tussen 0 en 6 graden. Het kan krachtig waaien met rukwinden tot 60 kilometer per uur aan de kust en 70 kilometer per uur op de Ardense toppen.

Vrijdag begint ook zwaarbewolkt met regen en in de Ardennen sneeuw, maar in de loop van de dag wordt het op de meeste plaatsen droog en verschijnen er opklaringen. De temperaturen gaan tot 2 à 3 graden in de Ardennen en 6 graden in het centrum en aan de kust. Aan zee kans op rukwinden tot 80 kilometer per uur.

Het weekend begint zaterdag droog met veel bewolking, maar ook af en toe zon, en maxima van 2 à 4 graden ten zuiden van Samber en Maas en 5 à 6 graden elders. Zondag afwisselend bewolking en opklaringen, met een kans op buien. De maximumtemperaturen liggen rond de 5 graden in het centrum.

Maandag nog steeds veel bewolking en lokaal kans op buien. In de hogere gebieden is de neerslag winters. Maxima rond de 3 à 4 graden.