Stephanie Planckaert maakt programma over tienerzwangerschappen

Ze beviel zelf op haar zestiende van haar dochter Iluna. Wie beter dan Stephanie Planckaert (31) om voor Eén een programma te maken rond tienerzwangerschappen.

Als het momentum er is, moet je het grijpen. Château Planckaert, waarin pater familias Eddy Planckaert en de zijnen een brak Frans kasteel opkalefateren, was een van de hits van het najaar op televisie. Het hoeft dus niet te verbazen dat de familieleden ook elders uitzwermen, zoals in de speciale Blokken-week ten voordele van Kom op tegen Kanker die er weldra aankomt.

Maar er is meer. Vincent TV, het productiehuis achter Château Planckaert, bereidt momenteel een programma voor rond tienerzwangerschappen. Dat zal worden gedragen door Stephanie Planckaert. Niet toevallig, en met enig gevoel voor symboliek: in 2021 is het zestien jaar geleden dat zij zelf, op haar zestiende, ongepland voor het eerst mama werd. Van een dochtertje, Iluna.

Verstikkend label

Het bombardeerde haar meteen tot ‘dé tienermoeder van Vlaanderen’. Ze schreef er zelfs drie boeken over: Dagboek van een tienermoeder– ook al noemt ze dat zelf ‘een verstikkend label’, Het geluk van een ongelukje en Mama’s zijn mooi. ‘Mijn eerste boek was bijna een verdediging, om iedereen van repliek te dienen. Want mensen kwamen zelfs naar onze chambres d’hôtes om mij verwijten naar het hoofd te slingeren’, vertelde ze daarover in september in Humo.

Maar achteraf is ze blij met hoe alles liep. ‘Mocht ik terug in de tijd kunnen gaan, dan zou ik niets willen veranderen, omdat ik weet wat ik nu weet.’