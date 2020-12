Aantal ziekenhuisopnames zakt onder de 200

Gemiddeld worden nu elke dag iets minder dan 200 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat blijkt donderdagochtend uit de voorlopige gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. Ook met het aantal besmettingen en overlijdens blijft het de goeie kant opgaan.

Volgens het dashboard van Sciensano worden er nu gemiddeld 198 nieuwe coronapatiënten per dag opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 27 procent.

In totaal liggen op dit moment 3.588 coronapatiënten in een ziekenhuis in ons land. Dat zijn er 3 procent minder dan bij het vorige zevendaagse gemiddelde. Op de afdelingen intensieve zorg verblijven nog 829 patiënten, eveneens een daling met 3 procent.

Het aantal vastgestelde besmettingen is met 28 procent gedaald tot 2.304 per dag. Per 100.00 inwoners worden er nog 334,4 besmettingen geregistreerd, een daling met 56 procent.

Ook het aantal sterfgevallen ten gevolgen van covid-19 daalt verder. Gemiddeld sterven er nog bijna 122 mensen per dag, wat een daling van bijna een kwart is.

Er worden dagelijks zo’n 29.200 mensen getest. De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, bedraagt nu 11,3 procent. De laatstbekende r-waarde dateert van 1 december en lag toen op 0,79. Dat het cijfer onder 1 ligt, betekent dat de pandemie in ons land krimpt.