Amerikaanse minister van Justitie duidt aanklager aan voor onderzoek naar Mueller en co.

De Amerikaanse minister van Justitie William Barr heeft advocaat John Durham aangeduid om te onderzoeken of justitie en inlichtingendiensten grenzen hebben overschreden bij hun onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de verkiezingscampagne van president Donald Trump in 2016.

Durham voerde eigenlijk al sinds vorig jaar een onderzoek naar de aantijgingen in opdracht van Barr, maar doordat hij nu ook is aangeduid als speciaal aanklager kan hij zijn onderzoek verder zetten wanneer Trump het Witte Huis heeft verlaten en Barr niet langer minister van Justitie is. Dat is ‘van maatschappelijk belang’, verdedigde Barr zijn beslissing dinsdag.

Sinds de start van zijn onderzoek halfweg 2019 heeft Durham nog geen publiek rapport gepubliceerd. Tot nog toe bleef het bij één aanklacht tegen een FBI-advocaat, die via een e-mail valse informatie zou hebben verspreid over een onderzoek naar een voormalige medewerker van Trump.

Comey en Mueller

Onder meer voormalig FBI-directeur James Comey en bijzonder aanklager Robert Mueller zouden in het vizier van Durham kunnen komen. Volgens Barr zal de advocaat volgend jaar een rapport overmaken aan de minister van Justitie.

De aanduiding van Durham wordt beschouwd als een wraakactie voor het onderzoek van Robert Mueller, dat uiteindelijk leidde tot de veroordeling van verschillende voormalige medewerkers van Trump, onder wie Roger Stone, voormalig nationaal veiligheidsadviseur Michael Flynn, toenmalig campagnemanager Paul Manafort en voormalig advocaat Michael Cohen. Mueller maakte ook gewag van pogingen van Trump om justitie tegen te werken, maar Barr weigerde een aanklacht.